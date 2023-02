Morte Costanzo, sospesi i programmi della De Filippi? Le modifiche al palinsesto di Canale 5 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella mattinata di oggi, 24 febbraio 2024, Maurizio Costanzo è morto a Roma e possiamo solo immaginare il dolore profondissimo di sua moglie, Maria De Filippi. Come succede in questi casi, il palinsesto televisivo – sia Mediaset ma anche quello della Rai, dove Costanzo ha lavorato a lungo prima di approdare su Canale 5 – verrà modificato per dare spazio al ricordo dell’indimenticabile giornalista, conduttore e autore dello storico “Maurizio Costanzo Show”. Anche i programmai di Maria De Filippi subiranno cancellazioni e rinvii. La Morte di Maurizio Costanzo cambia il palinsesto televisivo: cancellati i programmi di Maria De Filippi Nella fattispecie, non andrà in onda ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella mattinata di oggi, 24 febbraio 2024, Maurizioè morto a Roma e possiamo solo immaginare il dolore profondissimo di sua moglie, Maria De. Come succede in questi casi, iltelevisivo – sia Mediaset ma anche quelloRai, doveha lavorato a lungo prima di approdare su5 – verrà modificato per dare spazio al ricordo dell’indimenticabile giornalista, conduttore e autore dello storico “MaurizioShow”. Anche i programmai di Maria Desubiranno cancellazioni e rinvii. Ladi Mauriziocambia iltelevisivo: cancellati idi Maria DeNella fattispecie, non andrà in onda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il nome di Maurizio Costanzo non può stare lontano da quello di Maria De Filippi, insieme da oltre 30 anni. Erano s… - Open_gol : Autore, presentatore e conduttore televisivo, aveva iniziato a laorare come giornalista negli anni '50 - AnnaMariaBusie2 : @SBruganelli Mi dispiace tanto per la morte di Maurizio Costanzo,condoglianze alla famiglia Costanzo e defilippi - angelica9_6 : RT @yleniaindenial1: destabilizzata dalla notizia della morte di Maurizio Costanzo come per quella di Piero Angela e Raffaella Carrà perché… - zals__ : la morte di maurizio costanzo mi fa così strano. ceh nel senso, lui è esistito veramente? non è una figura mitologi… -