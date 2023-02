Mortal Kombat 12: titolo annunciato e in uscita nel 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso di una conferenza stampa, Andrew Slabin di Warner Bros. Discovery ha annunciato Mortal Kombat 12, con uscita nel 2023 Dopo numerose indiscrezioni, Mortal Kombat 12 di NetherRealm Studios è stato finalmente annunciato… in una conferenza stampa di Warner Bros. Discovery. Il vicepresidente esecutivo della strategia globale per gli investitori Andrew Slabin ha rivelato, durante la telefonata di presentazione dei guadagni per il quarto trimestre del 2022, che l’uscita dell’attesissimo Mortal Kombat 12 è fissata per quest’anno. Mortal Kombat 12 in uscita nel 2023! Ed Boon, boss di NetherRealm, ha più volte accennato che il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso di una conferenza stampa, Andrew Slabin di Warner Bros. Discovery ha12, connelDopo numerose indiscrezioni,12 di NetherRealm Studios è stato finalmente… in una conferenza stampa di Warner Bros. Discovery. Il vicepresidente esecutivo della strategia globale per gli investitori Andrew Slabin ha rivelato, durante la telefonata di presentazione dei guadagni per il quarto trimestre del 2022, che l’dell’attesissimo12 è fissata per quest’anno.12 innel! Ed Boon, boss di NetherRealm, ha più volte accennato che il ...

