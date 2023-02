Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Monza, Ciurria: 'E' il punto più alto della mia carriera, ma non mi voglio fermare': E' un Patrick Ciurria carico a… - _Zeroazero : ??? #RassegnaStampa ?? - #Napoli: grinta da #Casemiro e tocco da #Modric. #Lobotka anima azzurra - #Monza: la gran… - FcInterNewsit : Monza, Ciurria l'ammazzagrandi: 'Galliani mi ha chiamato dopo il gol all'Inter' - OdeonZ__ : Ciurria: “Dai dilettanti alle chiamate di Galliani, vi racconto la mia favola” - monza_news : Ciurria rifissa l'obiettivo: 'La nostra priorità è la salvezza, a Monza il punto più alto della mia carriera' -

...può toccare a Gyomber mentre in mediana Bohinen e Kastanos sperano ma restano in svantaggio, ...dovrebbe tornare a destra mentre sulla trequarti è testa a testa tra Caprari e Dany Mota ...Un gol all'Inter, uno alla Juventus, un doppio palo contro il Milan. A Patrickstava riuscendo il bingo delle big sabato scorso se il destino non avesse scelto il centimetro fortunato della schiena di Tatarusanu. Ma il destino a Patrick ha dato una seconda chance, per ...

Ciurria: “Dai dilettanti alle chiamate di Galliani, vi racconto la mia favola” La Gazzetta dello Sport

Monza, Ciurria alla Gazzetta: "Salvarsi resta la priorità, ma abbiamo l'entusiasmo giusto" TUTTO mercato WEB

Monza, Ciurria l'ammazzagrandi: "Galliani mi ha chiamato dopo il gol all'Inter" Fcinternews.it

Monza, Ciurria: "Resto umile ma non mi accontento. Ora salvezza, poi alzeremo l'asticella" TUTTO mercato WEB

Ciurria: “Priorità alla salvezza, ma non ci vogliamo accontentare” Alfredo Pedullà

MONZA: Raffaele Palladino propone il suo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali. In difesa ci saranno Izzo, Marì e Caldirola. A centrocampo favoriti Machin e Sensi, Ciurria e Carlos Augusto sono gli ...Sono solamente 7 i gol marcati dal Monza nelle trasferte contro la Salernitana. Quasi la metà, 3, sono stati marcati nell’ultimo scontro diretto all’Arechi. Correva la stagione ...