(Di venerdì 24 febbraio 2023)perfettamente. Lo ha fatto sapere il sindaco di, Alberto Arcidiacono, in una nota. Cosìdi, proveniente dalla sorgente Croce, è nuovamente utilizzabile anche ai fini idro-potabili.arriva dopo che l’Asp ha eseguito i controlli sui campioni. L’alt è stato imposto dal sindaco dopo che in alcuni campioni (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Monreale, c’è l’ufficialità: “L’ACQUA E’ TORNATA POTABILE” - monrealeatoday : Monreale, c'è l'ufficialità: 'L'ACQUA E' TORNATA POTABILE' - -

Ma nella sezione Dem di viasono andati a votare alla prima fase "soltanto in 35 su una novantina di iscritti". Lo racconta Gian Mario, pensionato del quartiere, che è uno dei trentacinque ...Corteo ultras Porto (foto Guarino) Il corteo è partito dall'Arco della Pace intorno alle 17.20 per poi imboccare via Mario Pagano, via Monte Rosa, via Pietro Tempesta, viae poi piazza Axum. ...

Arriva a Genova Teatralità dell’arte Liguria Notizie

“Il nuovo piano traffico Un passo indietro di dieci anni” Monreale Press

Immacolata, anche a Monreale omaggio floreale alla Madonna Monreale Press

Green building, sostenibilità ed efficienza: esempi italiani e mondiali San Gavino Monreale . Net