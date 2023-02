Monica Bellucci conferma nuovo amore con un bacio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti conosciamo la bellissima e amatissima Monica Bellucci. La nostra attrice è ormai un nome consolidato sia in Italia che all’estero. Premiata in tutto il mondo, ha partecipato ad alcuni dei film più iconici di sempre, insieme a tantissime riviste di moda, la Bellucci è da decenni simbolo della femminilità. L’attrice, 58 anni, ha avuto relazioni che sono state sotto lo scrutinio di tutti ma le recenti notizie circa la nuova fiamma della diva lasciano tutti a bocca aperta.. Fonte: ShutterstockLEGGI DI PIÙ: Clint Eastwood ha trovato di nuovo l’amore in una direttrice di sala di ristorante 35 anni più giovane, piace ai suoi 8 figli LEGGI DI PIÙ: Bruce Willis ha atteso 57 anni prima di trovare l’amore della sua vita: “La mia vita è diventata molto più felice” L’ultima ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutti conosciamo la bellissima e amatissima. La nostra attrice è ormai un nome consolidato sia in Italia che all’estero. Premiata in tutto il mondo, ha partecipato ad alcuni dei film più iconici di sempre, insieme a tantissime riviste di moda, laè da decenni simbolo della femminilità. L’attrice, 58 anni, ha avuto relazioni che sono state sotto lo scrutinio di tutti ma le recenti notizie circa la nuova fiamma della diva lasciano tutti a bocca aperta.. Fonte: ShutterstockLEGGI DI PIÙ: Clint Eastwood ha trovato dil’in una direttrice di sala di ristorante 35 anni più giovane, piace ai suoi 8 figli LEGGI DI PIÙ: Bruce Willis ha atteso 57 anni prima di trovare l’della sua vita: “La mia vita è diventata molto più felice” L’ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aMonicaBellucci : Monica Bellucci, Vogue 2008 ?? - Corriere : Monica Bellucci e Tim Burton, love story ufficiale: mano nella mano a Madrid - fraversion : Monica Bellucci in love con Tim Burton. Si frequentano da quattro mesi, in gran segreto. - HOMIClDALQUEEN : RT @fraversion: Monica Bellucci in love con Tim Burton. Si frequentano da quattro mesi, in gran segreto. - Miranda_Wilfre : RT @RelatocuriosoK: - Monica Bellucci y Gianni Versace, 1995 -