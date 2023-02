Moldavia, Nato preoccupata: rafforzare le difese (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Moldavia preoccupa la Nato. Mentre Mosca accusa l’Ucraina di prepara un attacco alla Transnistria, il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg si dice pronta ad alzare le difese dell’alleato di fronte a una minaccia russa alla sua sovranità. Se c’è “una lezione che possiamo imparare dalla guerra in Ucraina è l’importanza di supportare quei Paesi che sono vulnerabili all’aggressione russa il più presto possibile. E questo vale anche per la Moldavia”, ha affermato il Stoltenberg in conferenza stampa a Tallinn, in Estonia. Chisinau, continua, è “un partner stretto e altamente apprezzato della Nato. Lavoriamo con loro da molti anni: ora abbiamo concordato di rafforzare la nostra partnership e anche di aiutarli a costruire le loro capacità di difesa. Abbiamo uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lapreoccupa la. Mentre Mosca accusa l’Ucraina di prepara un attacco alla Transnistria, il segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg si dice pronta ad alzare ledell’alleato di fronte a una minaccia russa alla sua sovranità. Se c’è “una lezione che possiamo imparare dalla guerra in Ucraina è l’importanza di supportare quei Paesi che sono vulnerabili all’aggressione russa il più presto possibile. E questo vale anche per la”, ha affermato il Stoltenberg in conferenza stampa a Tallinn, in Estonia. Chisinau, continua, è “un partner stretto e altamente apprezzato della. Lavoriamo con loro da molti anni: ora abbiamo concordato dila nostra partnership e anche di aiutarli a costruire le loro capacità di difesa. Abbiamo uno ...

