Mogol nominato consigliere del governo per la "cultura popolare" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leggi Anche Mogol "alleato" di Salvini: dalla Siae ok alle quote italiane in radio Per decenni gli sono state attribuite simpatie per la destra, un caso abbastanza raro nel panorama cantautorale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) Leggi Anche"alleato" di Salvini: dalla Siae ok alle quote italiane in radio Per decenni gli sono state attribuite simpatie per la destra, un caso abbastanza raro nel panorama cantautorale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministro della Cultura, Sangiuliano, ha nominato Mogol consigliere per la cultura popolare. L'incarico è a titol… - infoitcultura : Mogol nominato consigliere per la cultura popolare: “Non bisogna inseguire la massa, ma valutare il bello” - Agenzia_Ansa : Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato Giulio Rapetti Mogol consigliere per la cultura popolar… - MichelinoSaitta : -Bastiano... -Dimmi Saruzzo -#Mogol è stato nominato consulente alla #cultura -OTTIMO...questo è l'ennesimo segnal… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: La decisione del ministro della Cultura Sangiuliano -