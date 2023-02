Mogol nominato come 'Consigliere' per la cultura popolare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha nominato Consigliere alla "cultura popolare" il maestro Giulio Rapetti Mogol, in arte Mogol. Una nomina che potrebbe confermare le simpatie nei ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ministro dellaGennaro Sangiuliano haalla "" il maestro Giulio Rapetti, in arte. Una nomina che potrebbe confermare le simpatie nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministro della Cultura, Sangiuliano, ha nominato Mogol consigliere per la cultura popolare. L'incarico è a titol… - StefanoDisegni : Mogol nominato Consulente per la Musica Popolare' dal ministro Sangiuliano...ci congratuliamo. Però a Sanremo tutti… - avv_gioia : RT @giubileif: Una scelta di assoluto valore del Ministro della Cultura @g_sangiuliano che ha nominato Mogol Consigliere del Ministro per l… - Gabriele885 : RT @giubileif: Una scelta di assoluto valore del Ministro della Cultura @g_sangiuliano che ha nominato Mogol Consigliere del Ministro per l… - ElisabettaFerr2 : RT @giubileif: Una scelta di assoluto valore del Ministro della Cultura @g_sangiuliano che ha nominato Mogol Consigliere del Ministro per l… -