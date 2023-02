Mogol consigliere bis: Non solo di Sangiuliano, anche per la salute (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ho risposto: ma sì, perché no, se c’è la possibilità di migliorare il livello della musica. Da 30 anni ho fondato il CET scuola di livello europeo per la canzone. Sono l’unico docente che non ha mai preso stipendio qui ad Avigliano Umbro, posto magnifico dove vivo benissimo: aria fantastica, fiori, alberi, laghetti. Tanto che mi ha ispirato ad occuparmi anche della prevenzione primaria, e questo farò con il ministero della salute”. Così Giulio Rapetti, in arte Mogol, parla in un’intervista a ‘La Stampa’ della consulenza per la musica popolare affidatagli dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. E rivela che il Collegio Romano non è l’unico ministero con cui collabora: “In Europa c’è la prevenzione secondaria, esami clinici e ricerca di patologie. La prevenzione primaria ti permette di acculturarti, di imparare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ho risposto: ma sì, perché no, se c’è la possibilità di migliorare il livello della musica. Da 30 anni ho fondato il CET scuola di livello europeo per la canzone. Sono l’unico docente che non ha mai preso stipendio qui ad Avigliano Umbro, posto magnifico dove vivo benissimo: aria fantastica, fiori, alberi, laghetti. Tanto che mi ha ispirato ad occuparmidella prevenzione primaria, e questo farò con il ministero della”. Così Giulio Rapetti, in arte, parla in un’intervista a ‘La Stampa’ della consulenza per la musica popolare affidatagli dal ministro della Cultura, Gennaro. E rivela che il Collegio Romano non è l’unico ministero con cui collabora: “In Europa c’è la prevenzione secondaria, esami clinici e ricerca di patologie. La prevenzione primaria ti permette di acculturarti, di imparare ...

