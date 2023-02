Modena | la denuncia di una 25enne | «Sequestrata | drogata e violentata in casa da due incappucciati»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria, auto bruciata in zona sud. I residenti: 'Ennesimo episodio, rione a rischio' (fonte… - citynowit : E' l'ennesimo rogo in uno dei quartieri a sud della città. La zona è frequentata da centinaia di famiglie - sassuolnewsgaia : Ampia operazione tra Bologna, Modena e Reggio Emilia - gaiaitaliacom : Ampia operazione tra Bologna, Modena e Reggio Emilia - modenanewsgaia : Ampia operazione tra Bologna, Modena e Reggio Emilia -

Nei giorni scorsi, a San Giovanni in Persiceto, è stato tratto in arresto dagli operatori della Polizia di Stato un cittadino italiano di circa sessant'anni, a seguito di unanei mesi precedenti da parte di una ragazza 25enne. La giovane riferiva di ricevere da parte di quest'uomo atti vessatori che si concretizzavano in reiterate forme di molestie, tra cui l'...Allertate le autorità, sul posto sono giunte le forze dell'ordine e il personale del 118 che ha trasportato la 25enne in stato di choc al Policlinico di, dove è stata visitata da un'equipe ...

Modena, la denuncia di una 25enne: «Sequestrata, drogata e ... Open

Sicurezza e cybersecurity, Lapam Confartigianato: a Modena 3.009 ... Modena 2000

ZONA SUD DI MODENA: INTENSIFICATI I CONTROLLI. DUE ... Tvqui

Mafie in Emilia, venerdì 24 febbraio a Modena la sorella di Lea ... SulPanaro

Reggio, auto bruciata in zona sud. I residenti: 'Ennesimo episodio ... CityNow

Si tratta di un 22 enne del Gambia con problemi psichici che si è addirittura introdotto nell’abitazione di una quarantenne di Finale Emilia, con cui aveva avuto una breve relazione. MODENA – Era conv ...E' l'ennesimo rogo in uno dei quartieri a sud della città. La zona è frequentata da centinaia di famiglie Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, ...