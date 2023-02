Mobilità docenti 2023, c’è ottimismo per la risoluzione dei vincoli. Sasso: “Presto buone notizie” [VIDEO] (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua la trattativa tra il governo e la Commissione Europea in tema di Mobilità e vincoli. Potrebbero arrivare novità nei prossimi giorni. L'articolo Mobilità docenti 2023, c’è ottimismo per la risoluzione dei vincoli. Sasso: “Presto buone notizie” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua la trattativa tra il governo e la Commissione Europea in tema di. Potrebbero arrivare novità nei prossimi giorni. L'articolo, c’èper ladei: “

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annalongobardo_ : RT @FraMu83: .@berlusconi Presidente, aiuti i docenti #vincolati ed interceda presso il Ministro @G_Valditara affinché sia concessa a TUTTI… - ilcattivello : RT @Matilde82152846: @G_Valditara Siano sospesi tutti i vincoli alla mobilità dei docenti! Su scelta sintetica, analitica e per i neo immes… - ilcattivello : RT @SerenaDP1983: @pfmajorino Silente anche per i vincoli alla mobilità dei docenti. - ilcattivello : RT @Matilde82152846: @G_Valditara @FieraDidactaITA Abolizione dei vincoli per tutti i docenti! Già volete regalarci l'autonomia differenzia… - ilcattivello : RT @Matilde82152846: @G_Valditara Migliaia di docenti vincolati sperano, invece, che Lei firmi per la sospensione di TUTTI i #vincoli alla… -