Missioni segrete underwater Ecco il mini-sottomarino di Fincantieri

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Le dimensioni e le caratteristiche dello scafo delS800 lo rendono il mezzo strategico più adatto a supportare le operazioni delle forze speciali nel do. Così il contrammiraglio Marcellino Corsi, consulente senior di, ha presentato illeggero progettato dae mostrato al pubblico durante l’Idex, tre le principali esposizioni internazionali nell’ambito della Difesa in corso ad Abu Dhabi. Ilè stato pensato appositamente per operazioniin acque poco profonde, caratterizzato dalla sua elevata capacità stealth. Le caratteristiche dell’S800 Con i suoi 51 metri di lunghezza e dieci di altezza, l’S800 è stato realizzato sull’esempio del più grande S1000 e, sebbene di dimensioni ...

modello di sottomarino leggero denominato S800 "Light Submarine" progettato per operazioni... prestazione fondamentale per riuscire nel tipo diche sarà chiamato a svolgere.

FINCANTIERI; SOTTOMARINO PER LE OPERAZIONI DELLE ...

Un anno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l’incaricato d’affari Usa in Italia Shawn Crowley ha risposto ad alcune domande del direttore Fanpage.it Francesco Cancellato, sul conflitto tra Mosca ...Le segrete armi italiane all'Ucraina solo da difesa, ci dicono: ma i droni kamikaze appena acquistati Solo per i reparti speciali italiani con droni kamikaze per 'Future missioni di guerra'.Guerra c ...