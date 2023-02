Mini, cerchi in lega alluminio riciclato per Cooper SE Cabrio (Di venerdì 24 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La nuova Mini Cooper SE Cabrio sarà il primo modello di serie a essere prodotto con cerchi in lega realizzati interamente con alluMinio riciclato. I primi cerchi in lega leggera in alluMinio 100% riciclato per un veicolo di serie sono realizzati collaborazione con il produttore di cerchi Ronal. L’uso di alluMinio riciclato non solo preserva le materie prime, ma elimina anche il processo di elettrolisi, particolarmente dispendioso in terMini energetici e normalmente necessario per produrre leghe leggere. La combinazione di ruote leggere realizzate al 100% in alluMinio riciclato con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La nuovaSEsarà il primo modello di serie a essere prodotto coninrealizzati interamente con allu. I primiinleggera in alluo 100%per un veicolo di serie sono realizzati collaborazione con il produttore diRonal. L’uso di allunon solo preserva le materie prime, ma elimina anche il processo di elettrolisi, particolarmente dispendioso in terenergetici e normalmente necessario per produrre leghe leggere. La combinazione di ruote leggere realizzate al 100% in allucon ...

