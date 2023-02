Milleproroghe: Mattarella promulga legge, la lettera a premier e presidenti Camere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data odierna la legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e ha inviato contestualmente al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la seguente lettera. "Mi è stata sottoposta, in data odierna, per la promulgazione la legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante 'Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi'. Il testo del decreto-legge contiene, in seguito all'esame parlamentare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato in data odierna ladi conversione del decreto-del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e ha inviato contestualmente al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, la seguente. "Mi è stata sottoposta, in data odierna, per lazione ladi conversione del decreto-29 dicembre 2022, n. 198, recante 'Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi'. Il testo del decreto-contiene, in seguito all'esame parlamentare, ...

