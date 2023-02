Milleproroghe, Mattarella promulga il testo con riserve e chiede modifiche sui balneari (Di venerdì 24 febbraio 2023) Secondo il Quirinale la proroga delle concessioni è in contrasto con la normativa europea e con sentenze della magistratura in tema di libera concorrenza. Parlamento e governo dovranno ora rivedere il testo Leggi su corriere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Secondo il Quirinale la proroga delle concessioni è in contrasto con la normativa europea e con sentenze della magistratura in tema di libera concorrenza. Parlamento e governo dovranno ora rivedere il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni intr… - repubblica : Mattarella firma il decreto Milleproroghe, ma con riserva. E scrive al governo: 'Modificare le norme sui balneari' - ilpost : Mattarella ha espresso riserve sulla proroga delle concessioni balneari dopo aver firmato la conversione in legge d… - SailorLexotan : RT @ultimora_pol: Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni introdotte… - Gelsomi67619643 : RT @CeresaRaffaele: Mattarella fa a pezzi il Milleproroghe.... Non lo rinvio alle camere per evitare la decadenza delle misure,norme disomo… -