Milleproroghe, Mattarella promulga il testo con riserve e chiede modifiche sui balneari (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente della Repubblica ha firmato la legge di conversione, ma ha fatto un richiamo sulla proroga delle concessioni demaniali: "Sono difformi dal diritto dell'Unione europea"

