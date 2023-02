Milleproroghe, Mattarella promulga con riserve: “Norme disomogenee in contrasto con la Carta. E sui balneari va contro il diritto Ue e decisioni giurisdizionali definitive” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fallita la moral suasion in corso d’opera, il capo dello Stato Sergio Mattarella promulga il decreto Milleproroghe ma accompagna la firma con una lettera durissima a presidenti delle Camere e consiglio dei ministri che di fatto demolisce il testo. Il succo è che dall’esame del testo emergono “molteplici profili critici“: il più evidente è quello della ennesima proroga delle concessioni demaniali marittime che presenta “profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive“. Ma è solo uno dei problemi: “Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza”, scrive Mattarella, “come varie nuove disposizioni introdotte in sede parlamentare non corrispondano ai principi e alle Norme costituzionali in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fallita la moral suasion in corso d’opera, il capo dello Stato Sergioil decretoma accompagna la firma con una lettera durissima a presidenti delle Camere e consiglio dei ministri che di fatto demolisce il testo. Il succo è che dall’esame del testo emergono “molteplici profili critici“: il più evidente è quello della ennesima proroga delle concessioni demaniali marittime che presenta “profili di incompatibilità con ileuropeo e con“. Ma è solo uno dei problemi: “Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza”, scrive, “come varie nuove disposizioni introdotte in sede parlamentare non corrispondano ai principi e allecostituzionali in ...

