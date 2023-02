Milleproroghe: Mattarella, 'norme eterogenee che non disciplinano scadenza termini' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Come già accaduto nel settembre 2020 e nel luglio 2021 "anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni introdotte in sede parlamentare non corrispondano ai principi e alle norme costituzionali in materia. Riscontro infatti la presenza di norme che non recano proroghe di termini in senso stretto ma provvedono a introdurre o a modificare la disciplina sostanziale a regime in diverse materie, ovvero risultano funzionali a disporre un mero finanziamento ovvero un rifinanziamento di misure già scadute". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera ai presidenti del Consiglio, Giorgia Meloni; del Senato, Ignazio la Russa; e della Camera, Lorenzo Fontana, che accompagna la promulgazione della legge di conversione del decreto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Come già accaduto nel settembre 2020 e nel luglio 2021 "anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni introdotte in sede parlamentare non corrispondano ai principi e allecostituzionali in materia. Riscontro infatti la presenza diche non recano proroghe diin senso stretto ma provvedono a introdurre o a modificare la disciplina sostanziale a regime in diverse materie, ovvero risultano funzionali a disporre un mero finanziamento ovvero un rifinanziamento di misure già scadute". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in una lettera ai presidenti del Consiglio, Giorgia Meloni; del Senato, Ignazio la Russa; e della Camera, Lorenzo Fontana, che accompagna la promulgazione della legge di conversione del decreto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Anche oggi ho il dovere di porre in evidenza come varie nuove disposizioni intr… - ultimora_pol : ?? Milleproroghe, Sergio #Mattarella: 'Firmo il dl per non far decadere tutte le norme. Ma servono iniziative Gover… - ultimora_pol : ?? Sergio #Mattarella promulga il Milleproroghe ma richiama il governo sui balneari: indispensabili nuove norme @ultimora_pol - Dome689 : RT @fattoquotidiano: 'Norme disomogenee in contrasto con la Carta. E sui balneari va contro il diritto Ue e decisioni giurisdizionali defin… - M5SBerlino : #Milleproroghe, #Mattarella promulga con riserve: 'Norme disomogenee in contrasto con la #Carta. E sui #balneari… -