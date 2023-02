Milleproroghe: Mattarella firma ma con ‘riserva' sulle concessioni balneari (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Sergio Mattarella ha firmato il dl Milleproroghe approvato ieri in via definitiva dalle Camere, ma ha accompagnato la promulgazione della legge con una lettera al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui esprime le sue riserve sia sul merito del provvedimento, sia sul metodo che sulla norma sui balneari per la quale chiede al governo di intervenire con un nuovo provvedimento. Si tratta del decimo richiamo mandato dal Presidente alle Camere e ai diversi premier che si sono succeduti nei suoi due mandati, da Gentiloni a Draghi passando per i due esecutivi Conte, mentre uno solo è stato il caso di rinvio secco di una norma alle Camere. Da Palazzo Chigi la risposta è ... Leggi su agi (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Sergiohato il dlapprovato ieri in via definitiva dalle Camere, ma ha accompagnato la promulgazione della legge con una lettera al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui esprime le sue riserve sia sul merito del provvedimento, sia sul metodo che sulla norma suiper la quale chiede al governo di intervenire con un nuovo provvedimento. Si tratta del decimo richiamo mandato dal Presidente alle Camere e ai diversi premier che si sono succeduti nei suoi due mandati, da Gentiloni a Draghi passando per i due esecutivi Conte, mentre uno solo è stato il caso di rinvio secco di una norma alle Camere. Da Palazzo Chigi la risposta è ...

