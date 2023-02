Milleproroghe, Mattarella firma ma con riserva: lettera di richiamo sulle concessioni balneari (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il capo dello Stato chiede modifiche sulle concessioni balneari e a stretto giro fonti di Palazzo Chigi rimarcano che "rispetto alla norma che formalmente è in vigore, quanto richiamato dal Capo dello Stato meriterà attenzione e approfondimento da parte del governo nel confronto con le forze parlamentari" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il capo dello Stato chiede modifichee a stretto giro fonti di Palazzo Chigi rimarcano che "rispetto alla norma che formalmente è in vigore, quanto richiamato dal Capo dello Stato meriterà attenzione e approfondimento da parte del governo nel confronto con le forze parlamentari" L'articolo proviene da Firenze Post.

