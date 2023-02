Milleproroghe, Mattarella firma con riserve. Poi loda la Meloni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Semaforo verde ma con riserve. Sergio Mattarella ha firmato il dl Milleproroghe approvato ieri in via definitiva dalle Camere, ma ha accompagnato la promulgazione della legge con una lettera al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in cui esprime le sue riserve sul metodo sul merito del provvedimento. Nel metodo il presidente della Repubblica sottolinea l'eccessiva "disomogeneità" degli articoli della legge, e quindi dei suoi contenuti; nel merito il Capo dello stato esprime talmente tanti richiami alla norma sui balneari da spiegare che avrebbe potuto rinviare l'intero testo alle Camere, in base alla "facoltà attribuitami dall'articolo 74 della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Semaforo verde ma con. Sergiohato il dlapprovato ieri in via definitiva dalle Camere, ma ha accompagnato la promulgazione della legge con una lettera al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia, in cui esprime le suesul metodo sul merito del provvedimento. Nel metodo il presidente della Repubblica sottolinea l'eccessiva "disomogeneità" degli articoli della legge, e quindi dei suoi contenuti; nel merito il Capo dello stato esprime talmente tanti richiami alla norma sui balneari da spiegare che avrebbe potuto rinviare l'intero testo alle Camere, in base alla "facoltà attribuitami dall'articolo 74 della ...

