Milleproroghe 2023, è Legge: novità e conferme del testo approvato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Decreto Milleproroghe è stato approvato dal Parlamento nella serata del 23 febbraio. Ora il provvedimento è stato convertito in Legge a tutti gli effetti.Con 198 voti favorevoli, 128 contrati e 3 astenuti, il governo aveva ottenuto la fiducia della Camera al testo, consentendo di ultimare l’iter per la sua approvazione, Ora il via libera definitivo è arrivato e, nonostante le polemiche e i mille dubbi sullo slittamento della riforma dei balneari, diverse novità e conferme sono pronte a entrare in vigore: dalla proroga delle ricette elettroniche al mini bonus tv e decoder, dalle novità sul bonus prima casa under 36 all’isopensione.Tra le novità da segnalare c’è la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 31 marzo passa al 30 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Decretoè statodal Parlamento nella serata del 23 febbraio. Ora il provvedimento è stato convertito ina tutti gli effetti.Con 198 voti favorevoli, 128 contrati e 3 astenuti, il governo aveva ottenuto la fiducia della Camera al, consentendo di ultimare l’iter per la sua approvazione, Ora il via libera definitivo è arrivato e, nonostante le polemiche e i mille dubbi sullo slittamento della riforma dei balneari, diversesono pronte a entrare in vigore: dalla proroga delle ricette elettroniche al mini bonus tv e decoder, dallesul bonus prima casa under 36 all’isopensione.Tra leda segnalare c’è la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 31 marzo passa al 30 ...

