Militare ucciso a Roma | tunisino arrestato in Francia

(Adnkronos) – E' stato arrestato in Francia, Mohamed Abidi, il tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, ucciso a Roma dopo un'aggressione nella notte tra il 10 e l'11 febbraio scorso. La Squadra Mobile, coordinata dai procuratori aggiunti Paolo Ielo e Michele Prestipino con il pm Gennaro Varone, ha individuato in Francia l'uomo, che ha precedenti per rapina. I magistrati della procura di Roma hanno tempestivamente chiesto il mandato di arresto europeo, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, che ha consentito l'arresto e la richiesta di consegna in Italia dell'indagato.

