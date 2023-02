Militare ucciso a Roma, arrestato in Francia il sospettato dell’omicidio di Danilo Lucente Pipitone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mohamed Abidi, il 33enne tunisino accusato di aver ucciso in strada a Roma il caporalmaggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone, è stato arrestato in Francia: i fatti risalgono alla notte tra il 10 e l’11 febbraio, nel quartiere Centocelle. Il sospettato, che ha precedenti per rapina, è stato individuato in seguito a un mandato di arresto europeo vista l’accusa pendente di omicidio preterintenzionale: l’Italia ne ha già chiesto la consegna. L’indagine della squadra mobile è stata coordinata dalla procura con gli aggiunti Michele Prestipino e Paolo Ielo e il pm Gennaro Varone. Abidi è stato in carcere fino al 4 aprile 2018 per spaccio, nel 2015 fu arrestato insieme a due connazionali per un presunto stupro di gruppo nel quartiere San ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mohamed Abidi, il 33enne tunisino accusato di averin strada ail caporalmaggioreSalvatore, è statoin: i fatti risalgono alla notte tra il 10 e l’11 febbraio, nel quartiere Centocelle. Il, che ha precedenti per rapina, è stato individuato in seguito a un mandato di arresto europeo vista l’accusa pendente di omicidio preterintenzionale: l’Italia ne ha già chiesto la consegna. L’indagine della squadra mobile è stata coordinata dalla procura con gli aggiunti Michele Prestipino e Paolo Ielo e il pm Gennaro Varone. Abidi è stato in carcere fino al 4 aprile 2018 per spaccio, nel 2015 fuinsieme a due connazionali per un presunto stupro di gruppo nel quartiere San ...

