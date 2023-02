Milano-Torino 2023 | presentato il percorso | volata di gruppo a Orbassano prima della Milano-Sanremo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilè stato pensato per le ruote veloci. La gara ciclistica di un giorno più antica al mondo andrà in scena mercoledì 15 marzo, ovvero tra la Tirreno-Adriatico e laClassica Monumentostagione in programma sabato 18 marzo. Laprenderà il via da Rho (alle porte del capoluogo lombardo) e si concluderà a(alla periferia del capoluogo piemontese), attraversando anche le province di Novara e Vercelli. Il tracciato è sostanzialmente pianeggiante e lascia presagire a unaa ranghi compatti, con i velocisti a contendersi la vittoria ...

