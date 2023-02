Milano Moda Donna: «Back to Basics» la poesia visionaria di Prada (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Taking Care», la collezione Prada Donna autunno/inverno 2023 di Miuccia Prada e Raf Simons riconcettualizza e riconsidera l’idea di bellezza reale, eppure così visionaria, nelle sue varie accezioni, guidata dal gesto elegante, dall’amore e dalla cura nel concepire e nell’indossare una uniforme contemporanea, oltre che la sua immagine estetica. Ancora una volta Prada non si inchina all’altare del conformismo e propone una Donna intrisa di fascino e raffinatezza, da sempre certificazione dell’etichetta, ma molto urbana e mai banale e scontata. L’abbigliamento dal gusto retrò e di matrice colta, frutto di un flashBack nell’archivio delle origini della Maison, riveste a nuovo significato ed espressione di questi valori fondamentali le silhouette sartoriali femminili, la ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Taking Care», la collezioneautunno/inverno 2023 di Miucciae Raf Simons riconcettualizza e riconsidera l’idea di bellezza reale, eppure così, nelle sue varie accezioni, guidata dal gesto elegante, dall’amore e dalla cura nel concepire e nell’indossare una uniforme contemporanea, oltre che la sua immagine estetica. Ancora una voltanon si inchina all’altare del conformismo e propone unaintrisa di fascino e raffinatezza, da sempre certificazione dell’etichetta, ma molto urbana e mai banale e scontata. L’abbigliamento dal gusto retrò e di matrice colta, frutto di un flashnell’archivio delle origini della Maison, riveste a nuovo significato ed espressione di questi valori fondamentali le silhouette sartoriali femminili, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Nel centro di Milano, vicino alle strade del lusso e della moda, è nata una biblioteca privata ma gratuita e aperta… - milanomagazine : Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, Villa Necchi Campiglio a Milano ospiterà la decima edizione di Soffio di Primaver… - giornalemetro : ‘Milano Fashion Week’: la Lombardia si conferma cuore pulsante della moda | Giornale Metropolitano - winterkosmos : RT @xoutrolara: vivo a milano da quando sono nata e a qualsiasi evento di moda o spettacolo c’è gente per i personaggi famosi, non è mai su… - infoitcultura : Milano Fashion Week 2023, foto e look dei Vip alle sfilate d’alta moda -