Milan, Ponciroli: “La forza è il collettivo e Pioli sta ritrovando il gruppo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabrizio Ponciroli, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma del Milan di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabrizio, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al momento di forma deldi Stefano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Ponciroli: “La forza è il collettivo e Pioli sta ritrovando il gruppo” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - Milannews24_com : #Ponciroli: «Nel #Milan di #Pioli mi ha impressionato una cosa in particolare» - sportli26181512 : TMW Radio - Ponciroli: 'Nel Milan la forza è il collettivo. Ritorno in Champions? Milan in vantaggio sull'Inter': F… - MilanNewsit : TMW Radio - Ponciroli: 'Nel Milan la forza è il collettivo. Ritorno in Champions? Milan in vantaggio sull'Inter' -