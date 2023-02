Milan, Messias: “Periodo negativo superato, il nuovo modulo ci da una scossa maggiore” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “In questa stagione c’è la consapevolezza di quello che siamo”, esordisce così Junior Messias, al termine dell’evento di ieri sera di Fondazione Milan. “Sappiamo di star attraversando un Periodo negativo, ma l’entusiasmo non ci è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà. Siamo a tre punti dall’Inter e dal secondo posto, se non ci fosse stato il Napoli avremmo potuto pensare anche alla vittoria dello Scudetto, continuato comunque a fare il nostro percorso”. Poi ha continuato commentando il cambio di modulo da parte della società rossonera: “Il Periodo ‘buio’ abbiamo capito che è stato più un fattore mentale. Dopo il pareggio con la Roma la squadra è un po’ crollata, avevamo bisogno di cambiare qualcosa e dare una scossa, meno male che è andata bene. Ora ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) “In questa stagione c’è la consapevolezza di quello che siamo”, esordisce così Junior, al termine dell’evento di ieri sera di Fondazione. “Sappiamo di star attraversando un, ma l’entusiasmo non ci è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà. Siamo a tre punti dall’Inter e dal secondo posto, se non ci fosse stato il Napoli avremmo potuto pensare anche alla vittoria dello Scudetto, continuato comunque a fare il nostro percorso”. Poi ha continuato commentando il cambio dida parte della società rossonera: “Il‘buio’ abbiamo capito che è stato più un fattore mentale. Dopo il pareggio con la Roma la squadra è un po’ crollata, avevamo bisogno di cambiare qualcosa e dare una, meno male che è andata bene. Ora ...

