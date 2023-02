Milan, Messias: “Fuori si parlava di rottura, ma siamo un gruppo unito” (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'esterno del Milan Junior Messias ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle voci di una possibile rottura nello spogliatoio Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'esterno delJuniorha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle voci di una possibilenello spogliatoio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ??? 'Fondazione's work is important' Messias talks #FondazioneMilan and more at the 20th-anniversary gala ??? 'Il lo… - PianetaMilan : .@acmilan, Messias: “Fuori si parlava di rottura, ma siamo un gruppo unito” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Messias - infoitsport : Milan, Messias: “Nessun problema nello spogliatoio, siamo uniti” - ACMilanInside_ : #Messias a MilanTV: 'Non ci sono mai stati Problemi nello spogliatoio, #Milan Unito' - napolista : #Messias: «Mi ha sorpreso che i tifosi ci abbiano sempre supportato, una cosa mai vista nel calcio» A Milan Tv: «I… -