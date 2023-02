Milan, Messias: «Dobbiamo migliorare, su Ibra e Maignan…» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Messias, esterno brasiliano di proprietà del Milan, sul momento della squadra rossonera in Serie A Messias ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset sul momento del Milan. PAROLE – «In questa stagione c’è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l’entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non ci fosse stato il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall’Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso. Ibrahimovic e Maignan sono rientri importanti ma sono tutti importanti. Anche Florenzi, anche Bakayoko, che ci ha dato una mano nell’ultima partita». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di, esterno brasiliano di proprietà del, sul momento della squadra rossonera in Serie Aha parlato ai microfoni di Sport Mediaset sul momento del. PAROLE – «In questa stagione c’è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l’entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non ci fosse stato il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall’Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso.himovic e Maignan sono rientri importanti ma sono tutti importanti. Anche Florenzi, anche Bakayoko, che ci ha dato una mano nell’ultima partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

