Milan, l’impegno del club per l’Ucraina continua: il ringraziamento di Zelensky (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dal conflitto in Ucraina A un anno di distanza, il conflitto russo ucraino prosegue e milioni di persone continuano a viverne le conseguenze sulla propria pelle. Da sempre consapevole del proprio ruolo di istituzione sociale, AC Milan, supportato dall’intera famiglia rossonera, ha subito offerto il proprio contributo in sostegno della popolazione ucraina. Il club si è mosso attraverso raccolte fondi e di beni di prima necessità, alle quali sono seguite ulteriori iniziative riunite sotto il cappello del programma “AC Milan for Peace”. In occasione della Charity Dinner organizzata da Fondazione Milan per celebrare il proprio 20° Anniversario, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto ringraziare attraverso un videomessaggio, uno speciale riconoscimento, consegnato sul ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dal conflitto in Ucraina A un anno di distanza, il conflitto russo ucraino prosegue e milioni di personeno a viverne le conseguenze sulla propria pelle. Da sempre consapevole del proprio ruolo di istituzione sociale, AC, supportato dall’intera famiglia rossonera, ha subito offerto il proprio contributo in sostegno della popolazione ucraina. Ilsi è mosso attraverso raccolte fondi e di beni di prima necessità, alle quali sono seguite ulteriori iniziative riunite sotto il cappello del programma “ACfor Peace”. In occasione della Charity Dinner organizzata da Fondazioneper celebrare il proprio 20° Anniversario, il Presidente ucraino Volodymyrha voluto ringraziare attraverso un videomessaggio, uno speciale riconoscimento, consegnato sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : L'impegno del #Milan per gli aiuti in #Ucraina premiato da #Zelensky - Giusepp83165281 : @Angelredblack1 @MilanNewsit Per un periodo la testa, e quest’anno a mio avviso non ha valorizzato per nulla i giov… - matel342 : RT @viasandro: conferenza stampa pre milan atalanta 'buona sera mister, la mia domanda riguarda ismael bennacer... in quali condizioni si t… - Catafratto_ : RT @viasandro: conferenza stampa pre milan atalanta 'buona sera mister, la mia domanda riguarda ismael bennacer... in quali condizioni si t… - viasandro : conferenza stampa pre milan atalanta 'buona sera mister, la mia domanda riguarda ismael bennacer... in quali condiz… -