Milan, l’assenza del bomber: Giroud non basta per il futuro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Milan ha avuto tanti attaccanti importanti nella propria storia. Per il futuro, non potrà bastare Olivier Giroud Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilha avuto tanti attaccanti importanti nella propria storia. Per il, non potràre Olivier

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, l'assenza del bomber: #Giroud non basta per il futuro #SempreMilan - Lelo49457 : @MstrDoor @ValNap1926 @m_crosetti Non c'entra un cazzo. Se sminuisci l'assenza di leao poi come puoi non farlo per… - VincenzoZurz : RT @_Zeroazero: ??? #Milan: serve ancora qualche ora per capire se Mike #Maignan sarà disponibile contro l'#Atalanta. Vista la lunga assenza… - _Zeroazero : ??? #Milan: serve ancora qualche ora per capire se Mike #Maignan sarà disponibile contro l'#Atalanta. Vista la lunga… - sportli26181512 : Monza-Milan, Theo Hernandez capitano. Tonali il vice: Tra meno di un'ora ci sarà il fischio d'inizio di Monza-Milan… -