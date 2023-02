(Di venerdì 24 febbraio 2023) In modo più che meritato nell’ultimo biennio è stata esaltata la capacità della società rossonera nel mettere le basi per un progetto vincente – culminato con il 19° Scudetto – che mira a raggiungere gli obiettivi sportivi attraverso una gestione aziendale il più possibile sostenibile; politica questa tracciata da Elliott e che sta proseguendo con la nuova proprietà di RedBird. Nessuna follia sul mercato e tetto agli ingaggi dei calciatori rappresentano alcuni dei fondamenti della strategia del club; parallelamente a questo, grazie anche ad una efficace attività di scouting, la società ha allestito una rosa ben assortita che sotto la sapiente guida di Stefano Pioli (fresco vincitore della Panchina d’Oro) ha saputo crescere ed esaltarsi fino a raggiungere un obiettivo per il quale non era certamente considerata la principale favorita. È sotto gli occhi di tutti come il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rebus_Milan : RT @Lore__82: Parmigiano Reggiano regna E il grana muto ?? -

Aggiungendo polenta morbida, burro al mais, fonduta diPadano riserva Ferrari e tartufo nero (... Un San Valentino alla newyorkese nel nuovo Rivington del Hyatt CentricCentrale. A 180 euro ...Zaniolo ha rifiutato il Bournemouth in Premier League, mentre con ilnon si è trovata la ... Adesso per il GM Pinto c'è un'altrae ha il nome e il cognome di Chris Smalling. L'inglese è una ...

Milan, grana Leao: gli errori da non commettere (di nuovo) Nicola Porro

Milan: grana Maignan, slitta il rientro. Ecco i nuovi tempi di recupero Calciomercato.com

Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Milan, grana Leao. Sistema Juve” Pianeta Milan

Milan, che grana: Leao stenta a decollare, così anche il rinnovo Daily Milan

Il mercato chiude ma sui social esplode la rabbia: Milan e Inter guidano la classifica delle delusioni Virgilio Sport

Rimane la grana Leao che, a quanto pare, tutti gli indizi lo vedono lontano da Milano. Milan, Okafor per il futuro Maldini si è mosso subito alla ricerca di un’attaccante giovane ma con margini di ...Inter, non si vede ancora la luce per il nuovo stadio: sul tavolo c’è una nuova ipotesi mai presa in considerazione prima d’ora Come detto, dunque, la questione stadio sta diventando una grana sia per ...