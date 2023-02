Milan, ancora conferme per Díaz (Di venerdì 24 febbraio 2023) Brahim Díaz veleggia verso una nuova titolarità nella sfida tra Milan e Atalanta prevista domenica sera alle 20,45 a San Siro.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Brahimveleggia verso una nuova titolarità nella sfida trae Atalanta prevista domenica sera alle 20,45 a San Siro....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMit_news : Aggiornamento per il ranking UEFA ???????? : sale la Juventus, la Roma raggiunge l'Inter. Milan e Lazio ancora fuori da… - realvarriale : La qualificazione va ancora conquistata e comunque in futuro ci saranno avversari più forti. Ma @Eintracht nella C… - sportface2016 : #Milan - #Pioli: 'Senza questo #Napoli saremmo ancora in corsa per lo scudetto' - sportli26181512 : Milan, ancora conferme per Díaz: Brahim Díaz veleggia verso una nuova titolarità nella sfida tra Milan e Atalanta p… - achraf_errmili : RT @Turin_Rossonero: SKY: “ Bennacer ancora non al 100%, il Milan punta di averlo titolare nella partita d’inaugurazione del nuovo stadio. ” -