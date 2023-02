Migranti, salvare esseri umani è un reato: anche questo è fascismo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hanno salvato la vita a centinaia di esseri umani. Ma per il governo Meloni questo è un reato che va perseguito. Il fascismo è tra noi. reato di soccorso Ne dà conto Luca Pons su fanpage.it: " La nave ong Geo Barents, che fa riferimento a Medici senza frontiere, ha ricevuto una sanzione di venti giorni di fermo amministrativo e una multa di 10mila euro dalla Capitaneria di porto di ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hanno salvato la vita a centinaia di. Ma per il governo Meloniè unche va perseguito. Ilè tra noi.di soccorso Ne dà conto Luca Pons su fanpage.it: " La nave ong Geo Barents, che fa riferimento a Medici senza frontiere, ha ricevuto una sanzione di venti giorni di fermo amministrativo e una multa di 10mila euro dalla Capitaneria di porto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Stratosferica1 : Non è grave salvare i migranti che scappano dalla guerra povertà ecc con le #ONG è grave che li portino tutti in Italia - lucianodanna : @lauraboldrini Salvare i migranti dal mare per poi buttarli allo sbaraglio, questa è solidarietà pelosa - RobertoMaritan7 : @borghi_claudio Certo chi salva vite in mare va severamente punito!!! Naturalmente, come tutti sanno, i migranti ar… -