Migranti | Medici Senza Frontiere | «Per Geo Barents ricevuto fermo amministrativo di 20 giorni e multa di 10mila euro»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) «Le autorità italiane ci hanno appena comunicato che la Geoè stata raggiunta da undi 20e unada 10 mila». La notizia sulla nave di ricerca e soccorso diarriva dalla stessa organizzazione internazionale. Si tratterebbe del primo provvedimento emesso nei confronti di una Organizzazione non governativa dall’introduzione del cosiddetto decreto Ong, diventato legge. «Stiamo valutando le azioni legali da intraprendere per contestare l’accaduto», ha commentato l’organizzazione, «non è accettabile essere puniti per aver salvato vite». Lo scorso 29 gennaio la Geoarrivata al porto di La Spezia pochiprima aveva completato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Il governo ha bloccato la nave di Medici Senza Frontiere che soccorre i migranti - aecstw : RT @ilpost: Il governo ha bloccato la nave di Medici Senza Frontiere che soccorre i migranti - FogliaviolaCom : Il #GovernoMeloni ha bloccato la nave di Medici Senza Frontiere che soccorre i migranti ostacolando il soccorso del… - kattivo_bojack : Primo fermo amministrativo - romi_andrio : RT @Open_gol: Si tratterebbe del primo provvedimento emesso nei confronti di una Organizzazione non governativa dall'introduzione del decre… -

Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite', ha commentatoSenza Frontiere. 'Mancanza di informazioni richieste' approfondimento, Geo Barents giunta nel porto di Ancona '...In tre operazioni di salvataggio, la nave aveva salvato 237, tra i quali 27 donne e 87 ... Secondo quanto riferito daSenza Frontiere, la verifica in corso sembra ora aver raggiunto ...

Migranti, Medici senza Frontiere: fermo amministrativo e multa alla nave Geo Barents Corriere della Sera

Migranti, Medici Senza Frontiere: «Per Geo Barents ricevuto fermo ... Open

Migranti, fermo amministrativo e multa a nave Geo Barents di Medici senza frontiere Sky Tg24

Medici Senza Frontiere ha fatto due soccorsi di migranti non autorizzati dal governo Il Post

Migranti, Geo Barents verso La Spezia con 237 persone a bordo dopo tre salvataggi Sky Tg24

È la sanzione decisa dalla capitaneria di porto di Ancona per Geo Barents, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere che venerdì scorso aveva sbarcato in porto 48 migranti. "Alla luce del nuovo ...Dalla nave di Medici Senza Frontiere: "Lo sbarco alla Spezia non c’entra, il provvedimento legato all’ultima missione. Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite, ci difenderemo legalmente" ...