Migranti, la nave di soccorso di Medici Senza Frontiere è stata fermata e multata (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Geo Barents, che si trova nel porto di Augusta, in Sicilia, sarebbe dovuta ripartire questa mattina. Medici Senza Frontiere sta valutando azioni legali da intraprendere Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Geo Barents, che si trova nel porto di Augusta, in Sicilia, sarebbe dovuta ripartire questa mattina.sta valutando azioni legali da intraprendere

