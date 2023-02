Migranti, atteso per le 23 di oggi arrivo nave ong spagnola con 40 migranti, a Ortona (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chieti - È previsto per questa sera intorno alle 23, secondo le ultime previsioni della Capitaneria di Porto di Ortona (Chieti), l'arrivo nel porto di Ortona della nave Aita Mari dell'Ong spagnola "Salvamento Maritimo Humanitario" con 40 migranti a bordo che, una volta sbarcati, saranno collocati in strutture presenti nelle quattro province abruzzesi. La Prefettura di Chieti sta dirigendo e coordinando la macchina organizzativa e dove nel pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione operativa per mettere a punto gli ultimi dettagli, riunione presieduta dal dottor Gianluca Braga, dirigente dell'Area Immigrazione. Per quanto riguarda la collocazione dei migranti, 7 minori non accompagnati saranno collocati in strutture "Sai", con quattro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chieti - È previsto per questa sera intorno alle 23, secondo le ultime previsioni della Capitaneria di Porto di(Chieti), l'nel porto didellaAita Mari dell'Ong"Salvamento Maritimo Humanitario" con 40a bordo che, una volta sbarcati, saranno collocati in strutture presenti nelle quattro province abruzzesi. La Prefettura di Chieti sta dirigendo e coordinando la macchina organizzativa e dove nel pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione operativa per mettere a punto gli ultimi dettagli, riunione presieduta dal dottor Gianluca Braga, dirigente dell'Area Immigrazione. Per quanto riguarda la collocazione dei, 7 minori non accompagnati saranno collocati in strutture "Sai", con quattro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rog_2 : RT @AnsaAbruzzo: Migranti, atteso per le 23 di domani arrivo nave a Ortona - AnsaAbruzzo : Migranti, atteso per le 23 di domani arrivo nave a Ortona - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sbarchi a raffica a #Lampedusa dove in poche ore, tra la notte e l’alba, sono approdati 158 migranti. Quattro barchini c… - TorciaPolitica : RT @ultimenotizie: Sbarchi a raffica a #Lampedusa dove in poche ore, tra la notte e l’alba, sono approdati 158 migranti. Quattro barchini c… - ortonanotizie : La Prefettura di Chieti è pienamente attivatanell'organizzare l'accoglienza dei migranti il cui sbarco è atteso... -