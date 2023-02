Microcriminalità a Pozzuoli: sarà potenziata la videosorveglianza (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Manzoni: É un segnale forte di presenza che vogliamo dare ai cittadini Si è tenuta ieri mattina a Pozzuoli, presso l’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, su sollecitazione del sindaco Gigi Manzoni. All’incontro erano presenti, oltre al Prefetto, al Sindaco e al questore di Napoli Alessandro Giuliano, tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Metropolitana. Alla luce dei numerosi episodi di Microcriminalità avvenuti sul territorio, sono state individuate le priorità di azione da mettere in campo a breve, medio e lungo periodo. Tanti i temi affrontati durante l’incontro ristretto e durante il successivo confronto con le associazioni di ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Manzoni: É un segnale forte di presenza che vogliamo dare ai cittadini Si è tenuta ieri mattina a, presso l’ex sala consiliare di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, su sollecitazione del sindaco Gigi Manzoni. All’incontro erano presenti, oltre al Prefetto, al Sindaco e al questore di Napoli Alessandro Giuliano, tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Metropolitana. Alla luce dei numerosi episodi diavvenuti sul territorio, sono state individuate le priorità di azione da mettere in campo a breve, medio e lungo periodo. Tanti i temi affrontati durante l’incontro ristretto e durante il successivo confronto con le associazioni di ...

