Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme in televisione. Tomaso Trussardi reagisce così (Di venerdì 24 febbraio 2023) Michelle Hunziker torna in televisione con la seconda edizione di Michelle Impossible & Friends. Tra divertimento, musica e numerosi amici al suo fianco c'è stata anche una sorpresa speciale: la presenza del suo ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Un dolce momento di una famiglia riunita che pare non essere stato condiviso dall'altro ex marito di Michelle: Tomaso Trussardi. Se il quadretto famigliare visto in televisione ha fatto sperare i numerosi fan di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti in un loro riavvicinamento, a molti altri non è piaciuto.

