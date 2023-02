Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, dopo anni di burrasca arriva la dichiarazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Michelle Hunziker è senza dubbio una delle showgirl più seguite sul panorama dello spettacolo. Ma la conduttrice è nota anche al mondo della cronaca rosa, del quale spesso è protagonista. Soprattutto dopo l’addio a Trussardi e il rapporto ritrovato con Eros Ramazzotti, la showgirl si è spesso ritrovata a rispondere ad eventuali gossip che chiedevano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 24 febbraio 2023)è senza dubbio una delle showgirl più seguite sul panorama dello spettacolo. Ma la conduttrice è nota anche al mondo della cronaca rosa, del quale spesso è protagonista. Soprattuttol’addio a Trussardi e il rapporto ritrovato con, la showgirl si è spesso ritrovata a rispondere ad eventuali gossip che chiedevano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Michelle Impossible, Hunziker e Ramazzotti si emozionano in studio: «Così mi destabilizzi». La conduttrice scoppia… - infoitcultura : Michelle Hunziker, tutti i look di Michelle Impossible - MazzalupiFreddy : @MeNeFrego___ Non le stanno male i denti e la donna più bella di tutte Michelle Hunziker non è bella come Paola egonu - infoitcultura : Michelle Hunziker: «Sarò una nonna felice e single. Tomaso Trussardi? Salvare le cose belle è il mio obiettivo» - infoitcultura : Michelle Hunziker: “Pensarmi nonna così giovane è strano. Tomaso Trussardi? Mi basto così” -