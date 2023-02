Michele Santoro | «Continuerò a fare quello che gli altri giornali non fanno» | ESCLUSIVA

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella nuova redazione di Servizio Pubblico c’è il fermento tipico che accompagna i nuovi progetti. La frenesia per l’organizzazione dell’evento di questa sera, 24 febbraio, al Teatro Piccolo Eliseo di Roma, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. La consapevolezza di lanciarsi in una nuova avventura editoriale, nel momento esatto in cui è stato premuto il tasto “pubblica” del primo contenuto di benvenuto proposto dalla nuova app di Servizio Pubblico. Inizia quella cheha definito la sua “spedizione dei Mille”. L’intervista asull’app di Servizio Pubblico Nel video di presentazione, ha scelto di ricordare la sua prima iniziativa editoriale, unno scolastico censurato da un preside dispotico. Oggi, l’applicazione serve a contrastare un altro despota. ...