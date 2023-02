Michele Emiliano: «L'Autonomia va fermata, è il Paese che non la vuole» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una riforma che interessa soltanto alla Lega di Matteo Salvini, che «pur di uscire dall?ombra in cui è relegato è disposto anche a mettere a rischio la tenuta del... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una riforma che interessa soltanto alla Lega di Matteo Salvini, che «pur di uscire dall?ombra in cui è relegato è disposto anche a mettere a rischio la tenuta del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guntur_Titus : @SerieA_Lawas Anjirr Gli Amaranto Reggina Calcio. Allenatore si Giancarlo Camolese. Giacomo Tedesco, Emiliano Bona… - Frederi43632613 : di centrosinistra Michele Emiliano come assessore regionale alla Sanità. Non accumula troppe citazioni e pubblicazi… - boni_emiliano : @Michele_Arnese La stessa romanità di Calenda peraltro… - lillidamicis : “È evidente come Michele Emiliano, Presidente della regione Puglia, sia affetto ultimamente da “fittite”, non perde… - azpuita : BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO Regione Puglia GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO 2023 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emil… -