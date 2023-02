"Mi destabilizzi". Hunziker, la frase da brividi che riapre tutto con Ramazzotti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora una volta insieme, ancora una volta l'uno di fronte all'altra. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono incontrati sul palco di Michelle Impossible e Friends, il nuovo programma della conduttrice in onda su Canale 5. “Ti emoziona sapere che diventerai nonno a breve?”, ha domandato Michelle all'ex marito. “Certamente”. Tra i due c'è ancora intesa e il pubblico lo ha capito. “Sei sempre più brava”, il complimento di Eros. E Michelle: “Smettila, così mi destabilizzi e non riesco a farti le domande”. Dopo questo rapido scambio di battute che ha letteralmente fatto impazzire i fan, Ramazzotti ha dedicato a Michelle un medley delle sue canzoni più famose. E tra queste c'è anche "Più bella cosa", un pezzo che ha ormai fatto la storia della musica italiana e che è entrato di diritto nel cuore dei fan. Ogni volta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora una volta insieme, ancora una volta l'uno di fronte all'altra. Erose Michellesi sono incontrati sul palco di Michelle Impossible e Friends, il nuovo programma della conduttrice in onda su Canale 5. “Ti emoziona sapere che diventerai nonno a breve?”, ha domandato Michelle all'ex marito. “Certamente”. Tra i due c'è ancora intesa e il pubblico lo ha capito. “Sei sempre più brava”, il complimento di Eros. E Michelle: “Smettila, così mie non riesco a farti le domande”. Dopo questo rapido scambio di battute che ha letteralmente fatto impazzire i fan,ha dedicato a Michelle un medley delle sue canzoni più famose. E tra queste c'è anche "Più bella cosa", un pezzo che ha ormai fatto la storia della musica italiana e che è entrato di diritto nel cuore dei fan. Ogni volta ...

