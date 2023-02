“Mi ami davvero?”: il nuovo singolo di cmqmartina (Di venerdì 24 febbraio 2023) “mi ami davvero?” è il nuovo singolo di cmqmartina, in uscita oggi venerdì 24 febbraio per Columbia Records\Sony Music Italy. cmqmartina torna con un nuovo brano dove, grazie produzione di okgiorgio e Daniele Capoferri, le sonorità clubbing anni ’90 si intrecciano a suoni più moderni per fare da sfondo alla sua ipnotica voce. Dopo averci fatto conoscere diverse sfumature di sè – dal suo lato più intimo alla cassa dritta e alle sonorità techno che l’hanno sempre contraddistinta – con “Vergogna”, il suo terzo disco (uscito il 17 giugno 2022 per Columbia Records\Sony Music Italy), cmqmartina continua a sorprenderci con mi ami davvero? e annuncia nuove date del tour nei club. “A volte il cuore – dice cmqmartina – scoppia d’amore al ... Leggi su zon (Di venerdì 24 febbraio 2023) “mi ami?” è ildi, in uscita oggi venerdì 24 febbraio per Columbia Records\Sony Music Italy.torna con unbrano dove, grazie produzione di okgiorgio e Daniele Capoferri, le sonorità clubbing anni ’90 si intrecciano a suoni più moderni per fare da sfondo alla sua ipnotica voce. Dopo averci fatto conoscere diverse sfumature di sè – dal suo lato più intimo alla cassa dritta e alle sonorità techno che l’hanno sempre contraddistinta – con “Vergogna”, il suo terzo disco (uscito il 17 giugno 2022 per Columbia Records\Sony Music Italy),continua a sorprenderci con mi ami? e annuncia nuove date del tour nei club. “A volte il cuore – dice– scoppia d’amore al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... callmeilaria : RT @AdaPerdono: @callmeilaria Siamo tanto fieri di te perché nonostante tutte le difficoltà non ti sei mai arreso insegnandoci che se si vu… - AdaPerdono : @callmeilaria Siamo tanto fieri di te perché nonostante tutte le difficoltà non ti sei mai arreso insegnandoci che… - catinthemud : @Diavolaccio69 @simolar1984 D'altra parte, un italiano dovrebbe essere il più capace di fiutare un mafioso. Quindi… - softyavel : del fatto che si ami finalmente , del suo mettersi in gioco nell’arte della composizione , essere davvero concentra… - EugenioMasserd1 : @Anto_Fiordelisi La amiamo tua figlia. Ci è entrata nel cuore e avrà sempre un posto qui ? ora soffre ma presto bri… -