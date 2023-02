Meteo venerdì: vortice dalla Spagna si avvicina all’Italia. Ecco cosa accadrà (Di venerdì 24 febbraio 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’egemonia anticiclonica sull’Europa centro-meridionale ha i giorni contati e sta subendo un primo attacco ad opera dei flussi perturbati nord atlantici. Questi entro sera smantelleranno la struttura di alta pressione sulla Penisola Iberica, dove si scaverà un vortice da cui prenderanno piede correnti umide meridionali dirette verso lo Stivale. Già in queste ore il flusso umido determina addensamenti al Centro-Nord, con le prime locali deboli piogge. Domani questo sudoccidentale subirà un’intensificazione, tale da dar luogo a qualche debole pioggia in più al Nord e localmente sull’alto Tirreno, anche se non utile ad alleviare la lunga fase siccitosa che affligge le regioni settentrionali. Sabato la perturbazione collegata al vortice si avvicinerà all’Italia determinando ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’egemonia anticiclonica sull’Europa centro-meridionale ha i giorni contati e sta subendo un primo attacco ad opera dei flussi perturbati nord atlantici. Questi entro sera smantelleranno la struttura di alta pressione sulla Penisola Iberica, dove si scaverà unda cui prenderanno piede correnti umide meridionali dirette verso lo Stivale. Già in queste ore il flusso umido determina addensamenti al Centro-Nord, con le prime locali deboli piogge. Domani questo sudoccidentale subirà un’intensificazione, tale da dar luogo a qualche debole pioggia in più al Nord e localmente sull’alto Tirreno, anche se non utile ad alleviare la lunga fase siccitosa che affligge le regioni settentrionali. Sabato la perturbazione collegata alsi avvicineràdeterminando ...

