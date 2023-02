Meteo Roma del 24-02-2023 ore 06:10 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mar tempo asciutto ma con molte nubi anche basta e su tutte le regioni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre 1800 metri in serata peggiora al nord ovest con pioggia acquazzoni sparsi neve sui rilievi oltre 1700 1800 m invariato altrove al centro al mattino tempo stabile Marco montano velocità bassa specie tra Toscana Umbria e coste adriatiche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni Meteo in serata ancora tempo asciutto ma con Cieli nuvolosi pioggia in arrivo nella notte sulla Toscana al sud Al mattino tempo stabile ma con nubi basse specie sulle regioni adriatiche Ampi spazi di sereno tra Calabria e isole maggiori al pomeriggio non previsti cambiamenti di rilievo in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 febbraio 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mar tempo asciutto ma con molte nubi anche basta e su tutte le regioni al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre 1800 metri in serata peggiora al nord ovest con pioggia acquazzoni sparsi neve sui rilievi oltre 1700 1800 m invariato altrove al centro al mattino tempo stabile Marco montano velocità bassa specie tra Toscana Umbria e coste adriatiche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioniin serata ancora tempo asciutto ma con Cieli nuvolosi pioggia in arrivo nella notte sulla Toscana al sud Al mattino tempo stabile ma con nubi basse specie sulle regioni adriatiche Ampi spazi di sereno tra Calabria e isole maggiori al pomeriggio non previsti cambiamenti di rilievo in ...

