Meteo: da domenica torna il freddo. E’ il gelo russo: con pioggia e neve. Anche in Toscana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci eravamo illusi di essere già in primavera. Invece dalla sera di domani, sabato 25 febbraio 2023, la circolazione atmosferica subirà un significativo cambiamento con l'arrivo di una prima perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione che porterà freddo e neve Anche a bassa quota. domenica 26 febbraio 2023 potrebbe nevicare in Toscana, Anche in pianura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci eravamo illusi di essere già in primavera. Invece dalla sera di domani, sabato 25 febbraio 2023, la circolazione atmosferica subirà un significativo cambiamento con l'arrivo di una prima perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione che porteràa bassa quota.26 febbraio 2023 potrebbe nevicare inin pianura L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il clima mite che ha imperversato sull'Italia in quest'ultimo periodo sta per finire. L'alta pressione si sta, infa… - remeteo : Online il Bollettino del Crinale: occhi puntati su domenica! ?? - lucaatmrlukkor : il meteo è usato per condizionare i comportamenti, domenica piove. tutti a casa e niente pastarelle #meteo #meteoit e terr??risti associati - infoitinterno : Meteo, weekend: correnti artiche porteranno freddo e maltempo, domenica la neve arriva in pianura - infoitinterno : Previsioni meteo, domenica ribaltone gelido. Neve in pianura -