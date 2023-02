Messias | «Mi ha sorpreso che i tifosi ci abbiano sempre supportato | una cosa mai vista nel calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il giocatore del Milan, Junior, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv. Ha parlato del gol segnato contro il Monza. “E’ stato un gol che è servito per ottenere la terza vittoria di fila. E’ stato importante anche non subire gol. Nelle ultime partite abbiamo difeso bene, abbiamo fatto un passo in avanti su questo. Ora dobbiamo mantenere la nostra umiltà e giocare come abbiamofatto”.ha parlato del difficile momento passato dal Milan. Momento da cui la squadra di Pioli sembra che stia venendo fatimente fuori. “Noi ci siamostati, abbiamo lavorato come. E’ un periodo che nessuno di noi ha capito, fuori qualcuno parlava di problemi nello spogliatoio, ma non ci sono mai stati, siamo un gruppo unito. Purtroppo è capitato un periodo così. C’è ...