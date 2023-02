Mercato – Ieri Ausilio in missione all’Olimpico di Roma: due gli osservati speciali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Piero Ausilio in missione all’Olimpico per ossorvare due giocatori Il calcioMercato non si ferma mai. Secondo quanto riportato da Sport Italia, nella giornata di Ieri il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio era all’Olimpico per assistere al match di Europa League tra Roma e Salisburgo per osservare due giocatori del club austriaco. “Sotto osservazione i talenti della squadra austriaca che con ogni probabilità accenderanno la sessione di Mercato estiva. Tra i più gettonati chiaramente l’attaccante svizzero classe 2000 Noah Okafor, oltre al centrocampista danese 2003 Maurits Kjærgaard”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Pieroinper ossorvare due giocatori Il calcionon si ferma mai. Secondo quanto riportato da Sport Italia, nella giornata diil direttore sportivo dell’Inter Pieroeraper assistere al match di Europa League trae Salisburgo per osservare due giocatori del club austriaco. “Sotto osservazione i talenti della squadra austriaca che con ogni probabilità accenderanno la sessione diestiva. Tra i più gettonati chiaramente l’attaccante svizzero classe 2000 Noah Okafor, oltre al centrocampista danese 2003 Maurits Kjærgaard”. L'articolo proviene da intermagazine.

